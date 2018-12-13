В Калинковичах из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали семь человек — фото

Пожар случился 12 декабря около 11 часов утра в доме по улице 60 лет БССР.





Загорелась квартира на третьем этаже. В то время, как из окон валил густой дым, хозяйка была у соседки этажом ниже.

Спасатели эвакуировали семерых жильцов с четвертого и пятого этажа, локализовали и потушили пожар. Как сообщает Гомельское ОУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.



