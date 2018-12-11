Смерть пациента в Калинковичах: ЦРБ переводит стрелки на родственников

Родные Константина Хадакова, который скончался в сентябре этого года, получили ответ на жалобу о неправильном лечении.

Медицинские работники, лечившие Константина Хадакова, понесут наказание — в лечении пациента выявлены многочисленные нарушения. Такой ответ получила семья умершего мужчины из Главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома. Но в местной ЦРБ с такими выводами, похоже, не согласны и пытаются переложить вину на самих родственников.

Дочь Константина Вероника рассказала Sputnik о продолжении этой истории.

Обвиняли, что переклеила карточку

В сентябре Sputnik рассказал о мучительной смети жителя Калинковичей 51-летнего Константина Хадакова. Мужчина долгое время чувствовал себя плохо, регулярно обращался за помощью к врачам, но должного лечения так и не получил.

Константин проходил лечение в Калинковичской ЦРБ. Его семье приходилось буквально уговаривать медиков предпринять меры. Мужчина не мог есть, мучился от болей. За несколько месяцев он похудел на десятки килограммов. А после процедуры колоноскопии, проведенной в ЦРБ, он почувствовал резкое ухудшение состояния. Позже патологоанатомы выявят перфорацию кишечника.

После смерти Константина его семья подала жалобу в Минздрав. Как сообщила Sputnik Вероника Хадакова, в сентябре с ее матерью связались из Калинковичской ЦРБ и начали требовать медицинскую карточку умершего пациента.

«Мы побоялись, что бумаги с эпикризами, УЗИ и анализами могут исчезнуть, или с ними что-то произойдет. Но потом мы ее все же передали, предварительно сделав все ксерокопии», — рассказала собеседница.





Когда Вероника принесла карточку в больницу, у нее состоялся не самый приятный разговор с одним из руководителей ЦРБ.

«Сказали, что я сама специально переклеила карточку, мол, не может находиться в таком корявом состоянии такой важный документ», — вспоминает Хадакова.

«Материал, который вышел на Sputnik, как мне показалось, они изучили вдоль и поперек. В больнице стали говорить, что папе не давали пентоксифиллин, от которого ему стало плохо под капельницей. Мол, лечащий врач написал в объяснительной, что был другой препарат. Но когда показала, что пентоксифиллин указан в карточке, разговор ушел в другую сторону», — добавляет она.

Надо было требовать — все так делают

Когда состояние Константина стало ухудшаться, родственники просили в Калинковичской ЦРБ дать ему направление в Гомель. Но ему назначили дату приема через два месяца.

Позже, когда мужчине стало совсем плохо, семья просила отвезти его по скорой в областной центр, но им опять отказали. Веронику обвинили и в этом.

«В ЦРБ сказали, что у них скорая ходит ежедневно: и днем, и ночью, и в выходные, и в праздники. Как будто мы его силой держали в Калинковичах. Сказали, что даже если нам отказала заведующая и врач, то я должна была идти к ним и требовать. «Все ж так делают!» — негодует Вероника.

В ответе Главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома, который получила семья, значится, что комиссия ведомства выявила нарушения в оказании медицинской помощи Хадакову.





Недочетов в лечении пациента найдено немало: недостаточное динамическое наблюдение на амбулаторном этапе, отсутствие проведения контрольных ультразвуковых исследований сосудов и направления на повторную консультацию врачом-ангиохирургом, неполное обследование и лечение в терапевтическом отделении Калинковичской ЦРБ, некачественное оформление медицинских документов.

Также в ответе говорилось, что к виновным сотрудникам применили меры дисциплинарной ответственности. Заведующую терапевтическим отделением направили на досрочную аттестацию на соответствие занимаемой должности, а врача-терапевта — на соответствие квалификационной категории.

«Я бы не сказала, что мы довольны той работой, что провели по нашей жалобе. Что стало с этими врачами в действительности, не знаю. Признают ли они свою вину? Будут ли продолжать работать? Остается только надеяться, что там когда-нибудь будет порядок. И даже если врачи остались на своих местах, может эта встряска напомнит им о том, что нельзя относиться к людям, как к забойному скоту», — отметила Хадакова.