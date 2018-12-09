В Калинковичском районе жена застала мужа с любовницей и за бутылку водки уговорила соседа поджечь дом соперницы

В Калинковичском районе семейный конфликт между супругами обернулся страшными последствиями, при которых чудом никто не пострадал.

Мужчина ушел из семьи и уехал в соседнюю деревню к матери. Желание навестить супруга закончилось неприятным «сюрпризом»: женщина застала мужа в постели с любовницей.

Оскорбленная жена тут же приняла решение отомстить. Вспомнила, что по соседству живет мужчина с богатым криминальным прошлым, и уговорила его за бутылку водки поджечь сарай во дворе у соперницы.

В роковую ночь он облил стену сарая бензином и зажег спичку. Оказалось, переусердствовал: сгорели 2 сарая с вещами, навес для дров вместе с дровами, досталось и крыше дома, где жила новая пассия супруга, сообщают «Калінкавіцкія навіны».

Теперь шансы вернуть мужа и вовсе приблизились к нулевой отметке: женщину приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. Кроме того, ей придется оплатить и моральный ущерб, нанесенный хозяевам дома — 1500 рублей.

Соучастник же, помимо обещанной бутылки водки, тоже получил своё: на 3 года и 2 месяца он отправится в колонию строгого режима.