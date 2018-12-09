В Калинковичском районе жена застала мужа с любовницей и за бутылку водки уговорила соседа поджечь дом соперницы
- 09 декабря 2018, 08:44
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Места: Калинковичи (544)
Метки: Происшествия (13494), Область (6284)
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