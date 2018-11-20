Причина апрельской аварии под Калинковичами, где погибли два человека, — здоровье водителя. Он был серьезно болен, но продолжал водить авто

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о ДТП в Калинковичском районе на автодороге Гомель-Кобрин. Об этом БелТА сообщили в Следственном комитете.

Авария произошла 16 апреля в районе 172-го км дороги Гомель-Кобрин. По данным следствия, 63-летний водитель Opel Vectra на закруглении проезжей части выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ехавшим навстречу Renault Symbol. В результате ДТП водитель и пассажир Renault получили травмы, от которых скончались. «Установлено, что водитель Opel утратил должный контроль над управлением из-за с болезненного состояния — мужчина страдал рядом заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако, зная о своем состоянии здоровья, он продолжал водить авто», — рассказали в СК. Там отметили, что мужчина небрежно относился к возможности тяжелых последствий из-за своих действий.

К материалам уголовного дела приобщены заключения судебно-медицинских и автотехнической экспертиз. Водителю предъявлено обвинение по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По результатам расследования уголовного дела Следственным комитетом направлено информационное письмо в учреждение здравоохранения, где водителю выдавалась медицинская справка. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.