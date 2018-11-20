В Калинковичском районе пьяный бесправник пытался дать сотруднику ГАИ взятку — 100 рублей. Возбуждено уголовное дело

Инцидент случился 18 ноября примерно в восемь утра в деревне Козловичи.

Инспектор остановил «ВАЗ-21144» из-за повреждений, имевшихся у авто. Водитель предъявить права не смог, показал только паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. Сотрудник ГАИ быстро установил, что якобы забытое водительское удостоверение у владельца «Лады» еще августе конфисковали за пьяную езду. Признаки алкогольного опьянения были на лицо и в этот раз, прибор показал 1,6 промилле.

Нетрезвый бесправник попытался избежать наказания, откупившись деньгами — предложил сотруднику ГАИ 100 белорусских рублей, чем только ухудшил свое положение. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, водитель задержан, на него заведено уголовное дело.