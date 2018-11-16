Стало известно о еще одной жертве «юровичских гопников»: двое подозреваемых в жестоком убийстве в агрогородке избили топорищем своего односельчанина

  • 16 ноября 2018, 13:31
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В ходе расследования страшного преступления в Калинковичском районе начали всплывать новые эпизоды разбойной жизни подозреваемых.

Как рассказала представитель СК Мария Кривоногова sb.by, следователям стало известно еще об одном преступлении, совершенном двумя из трех задержанных по делу о кровавом убийстве в Юровичах. В марте подозреваемые 1998 и 2001 годов рождения избили топорищем своего односельчанина.

Напомним, в ночь на 4 ноября в Юровичах трое местных парней, одному из которых всего 17 лет, жестоко избили хозяина одного из домов прямо в его дворе. В драке пострадала жена местного жителя, а сосед, который решил вступиться за семью, умер от побоев.

Выяснилось, что эта компания уже давно держит в страхе агрогородок. Кровавое убийство стало последней каплей — неизвестные даже подожгли дом, в котором жил один из убийц. Следственный комитет расследует убийство и пытается разобраться, как Юровичи оказались в такой ситуации




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Места: Юровичи (6)

Метки: Криминал (10946)

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