В больнице умер водитель микроавтобуса, попавшего в страшную аварию под Калинковичами. Она унесла шесть жизней

  • 15 ноября 2018, 13:12
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30-летний водитель микроавтобуса VW Transporter, который попал вчера в страшную аварию в Калинковичском районе, умер в больнице, сообщили TUT.BY информированные источники.

Напомним, авария произошла 14 ноября около 10.55 на 176-м км трассы М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин. Микроавтобус VW Transporter под управлением 30-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом.

В результате ДТП ехавшие в VW Transporter пять женщин в возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет скончались на месте происшествия. Все погибшие проживали в Петрикове. Водитель был госпитализирован в реанимацию, но спасти его не удалось.




Tut.by
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