Водитель VW в тяжелом состоянии, бус принадлежит частному лицу. Подробности смертельного ДТП под Калинковичами

За рулем микроавтобуса VW Transporter, который попал сегодня в смертельную аварию в Калинковичском районе, находился 30-летний житель Петрикова.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц), сообщает Следственный комитет по Гомельской области.





Напомним, авария произошла 14 ноября около 10.55 на 176-м км трассы М10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин». Микроавтобус VW Transporter под управлением 30-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом, за рулем которого был 29-летний житель Калинковичей.

В результате ДТП ехавшие в VW Transporter пять женщин в возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет скончались на месте происшествия. Все погибшие проживали в Петрикове. Водитель VW Transporter госпитализирован в реанимационное отделение. В Калинковичской центральной больнице AUTO.TUT.BY сообщили, что мужчина находится в очень тяжелом состоянии.

В Транспортной инспекции Минтранса рассказали, что VW Transporter принадлежит частному лицу.

Следствие назначило ряд судебно-медицинских, судебных автотехнических и иных экспертиз, производство которых поручено экспертам ГКСЭ Республики Беларусь.

Следственный комитет ищет очевидцев ДТП, а также тех, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП и состояния дорожного покрытия в вышеуказанный период времени. Этих лиц просят позвонить в УСК по Гомельской области по телефонам: (80232) 69−31−23, 69−30−48, 69−30−50, (8029) 743−75−45.