Жертвы первого снега? Под Калинковичами в результате ДТП погибли пять человек - фотофакт (обновлено)

  • 14 ноября 2018, 12:29
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Фото – ЧП Гомель

На трассе «Гомель — Калинковичи» молоковоз столкнулся с микроавтобусом.

По информации СК, авария произошла около 10:55 на 176-м километре дороги «Гомель — Калинковичи». Микроавтобус «Фольксваген Транспортер» выехал на встречку и столкнулся с молоковозом. Пять пассажирок микроавтобуса скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля доставлен в реанимацию.

Фото – ЧП Гомель

Фото – ЧП Гомель







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