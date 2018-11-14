Через 12 лет в Калинковичах по слюне нашли преступника, который избил и задушил женщину

Осенью 2006 года, 12 лет назад, в Калинковичском районе жестоко убили 56-летнюю женщину: ее сперва избили, а после — задушили. Следователи насчитали не менее 18 ударов тупыми предметами и жизненно важные органы и два удара ножом в живот.

Задушив жертву, убийца затушил зажженную сигарету во рту погибшей. Именно этот окурок с оставленным биологическим следом и стал единственной зацепкой. Однако этого оказалось мало, преступник продолжал разгуливать на свободе.

Задержать его помог случай. В июне этого года в Калинковичах он едва не убил мужчину. Именно в тот момент у обвиняемого были взяты биологические образцы. Экспертиза дала неожиданный результат — генотип совпал с генотипом убийцы, на след которого не могли выйти долгих 12 лет, сообщили в прокуратуре.

Выяснилось, что в ноябре 2006 года обвиняемый проводил время за распитием алкоголя. Компанию ему составила 56-летняя женщина. Но, как водится в таких случаях, добром пьяные посиделки не закончились. Приступ агрессии привел к смерти женщины: ее жестоко убили и задушили.

На этот раз уйти от ответственности мужчине не удастся, отвечать придется по нескольким статьям.