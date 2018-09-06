Жительница Калинковичей в могилевском магазине дала продавцу 200 российских рублей. Та приняла их за белорусские

Покупательница в могилевском магазине расплатилась российскими рублями.Как сообщила официальный представитель Ленинского РОВД г. Могилева Елена Симонова, в милицию обратилась индивидуальный предприниматель, которая утверждала, что стала жертвой мошенничества.

— 29-летняя жительница Калинкович зашла в магазин кондитерских изделий на улице Буденного, набрала товара на 44 рубля и в качестве оплаты протянула купюру, которую продавец ошибочно приняла за 200 белорусских рублей. Выдав сдачу, женщина только спустя некоторое время обнаружила, что ее обманули — в руках оказалась 200-рублевая банкнота Банка России, — рассказала Елена Симонова.

Личность покупательницы установили сотрудники отдела уголовного розыска. Женщину задержали.Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».