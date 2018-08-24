Наркоконтроль задержал в Калинковичах мужчину с двумя пакетами разных наркотиков

22 августа в 22:10 в Калинковичах на улице Волгоградской задержали 40-летнего мужчину, который перевозил с собой сверток марихуаны и контейнер с альфа-PVP.

К задержанию в наркоконтроле подготовились — взяли с собой бойцов ОМОНа. Мужчину задерживали в его личном автомобиле — микроавтобусе VW Caravelle, сообщает УВД. Во время обыска в машине нашли сверток из фольги с «травкой» и пластиковый контейнер с порошком альфа-PVP.

Во время осмотра места жительства мужчины обнаружилось еще два пакета с наркотиками — пакет с марихуаной и пакет с белым порошком, предположительно оцененный как альфа-PVP. Точно это можно будет сказать после экспертизы, сообщает сайт УВД.





В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РБ. Задержанный ранее уже был судим за кражу и употребление наркотиков.