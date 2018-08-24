Наркоконтроль задержал в Калинковичах мужчину с двумя пакетами разных наркотиков

  • 24 августа 2018, 15:02
  • 883
  • 0


22 августа в 22:10 в Калинковичах на улице Волгоградской задержали 40-летнего мужчину, который перевозил с собой сверток марихуаны и контейнер с альфа-PVP.

К задержанию в наркоконтроле подготовились — взяли с собой бойцов ОМОНа. Мужчину задерживали в его личном автомобиле — микроавтобусе VW Caravelle, сообщает УВД. Во время обыска в машине нашли сверток из фольги с «травкой» и пластиковый контейнер с порошком альфа-PVP.

Во время осмотра места жительства мужчины обнаружилось еще два пакета с наркотиками — пакет с марихуаной и пакет с белым порошком, предположительно оцененный как альфа-PVP. Точно это можно будет сказать после экспертизы, сообщает сайт УВД.


В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РБ. Задержанный ранее уже был судим за кражу и употребление наркотиков.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Калинковичи (509)

Метки: Криминал (10444), Область (5860)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое