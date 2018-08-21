Под Бобруйском водитель из Калинковичей на туристическом автобусе сбил женщину, возбуждено уголовное дело

Туристический автобус сбил женщину на пешеходном переходе. В отношении водителя, жителя Гомельской области, возбуждено уголовное дело.

По словам старшего следователя Бобруйского межрайонного отделения Следственного комитета Максима Червякова, автобус вез людей с отдыха — с Анапы в Минск через Бобруйск. Автобус принадлежит перевозчику из г. Калинковичи Гомельской области, его арендовала туристическая фирма.

В салоне находились 38 человек, никто из них в ДТП не пострадал.





В отношении водителя, жителя Калинковичей, 1976 года рождения, следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 УК РБ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения). Заниматься расследованием ЧП будут сотрудники Бобруйского отдела СК, так как происшествие случилось в Бобруйске.

Пострадавшая 35-летняя бобруйчанка на сегодняшний день находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии.