Калинковичского видеоблогера задержали на три дня

Видеоблогера Виталия Манько из Калинковичей задержали на трое суток 4 июня. Его обвиняют в неуплате налогов в крупном размере, сообщает Еврорадио.

Блогера и предпринимателя задержали прямо на улице. В его доме был проведен обыск, изъяты на проверку компьютер, мобильник, финансовые документы.

Сообщается, что задержали и сестру Виталия. По версии правоохранителей, они вместе будто бы были участниками финансовой пирамиды. По крайней мере, такая информация через адвоката сестры Виталия дошла до жены Валентины.

Виталий Манько с женой Валентиной растят шестерых несовершеннолетних детей. Младшему сыну исполнилось только 2 месяца. На Гомельщине Манько приобрел известность, когда стал публиковать острые видео на YouTube о деятельности местных властей, милиции и ГАИ.