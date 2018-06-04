В Калинковичском районе Toyota выехала на встречку и врезалась в Mercedes: одна пассажирка умерла в «скорой», вторая — госпитализирована

В субботу примерно в 18.15 на автодороге М-10 «граница РФ-Гомель-Кобрин» произошла серьезная авария.

61-летний водитель Toyota Camry ехал в сторону Калинковичей. На 198 км. он выехал на «встречку» и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter.

Пассажиры Toyota Camry серьезно пострадали. 44-летнюю женщину госпитализировали в районную больницу. Второй пассажирке, 54-летней женщины, медики помочь не смогли: она скончалась в «скорой», сообщили в УВД Гомельского облисполкома.