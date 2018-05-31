В Калинковичском районе спасатели помогли козе выбраться из колодца

Утром 30 мая в деревне Ладыжин коза провалилась в колодец.

Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили животное на глубине 3,5 метров в железобетонном колодце шириной 0,5 на 0,5 метра, который был частично заполнен водой, сообщает МЧС.

Сотрудники МЧС при помощи спецоборудования помогли животному выбраться на поверхность. Коза не пострадала и в ветеринарной помощи не нуждалась.







