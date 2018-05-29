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В Калинковичском районе 21-летний водитель-бесправник на «Фольксваген Пассат» съехал в кювет, пострадала пассажирка

  • 29 мая 2018, 11:02
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ДТП произошло 28 мая в 20.15. 21-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, двигался на «Фольксваген Пассат» по дороге «Юшки-Горочичи-Липов», не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет.

Машина опрокинулась, в результате чего пострадала 20-летняя пассажирка. Как сообщила инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк, с телесными повреждениями ее госпитализировали в хирургическое отделение Калинковичской ЦРБ.


Анастасия Макеева, Гомельская правда
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