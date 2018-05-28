В Калинковичском районе застрелили дикую собаку, которая растерзала два десятка домашних кроликов

В Калинковичском районе местные жители жаловались, что неизвестный зверь проникал ночью на подворья и зверски расправлялся с десятками кроликов.

В районе это уже второй случай. Первый произошел в апреле. Тогда зверь вытащил из клеток и разорвал двух взрослых крольчих, выгрыз им внутренности. 24 мая зверь снова вернулся. На этот раз его жертвами стали 19 кроликов.

В пятницу, 25 мая, газете «Калінкавіцкія навіны» сообщили, что ночной «гость» больше никого не потревожит. Накануне старший егерь Калинковичского лесхоза Виталий Садовский, к которому с просьбой о помощи жители Новой Антоновки, выследил и застрелил зверя.

— Собака, действительно, оказалась не совсем обычная, — рассказал старший егерь. — Она была крупная и с большими зубами. Окрас шерсти серо-коричневый, немного похожа на шакала. Скорее всего, это была одичавшая собака с сильно развитым охотничьим инстинктом.