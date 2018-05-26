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В Калинковичах спасатели помогли выбраться мужчине, который застрял в заборе — фото, видео

  • 26 мая 2018, 15:47
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Вечером 24-го мая спасатели оказали помощь мужчине, нога которого застряла в железобетонном заборе.

45-летний мужчина пытался проникнуть на территорию районной больницы, но попытка успехом не увенчалась — нога застряла в заборе, сообщает МЧС. Спасатели при помощи специального оборудования извлекли конечность пострадавшего. В госпитализации мужчина не нуждался.




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