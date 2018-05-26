В Калинковичах спасатели помогли выбраться мужчине, который застрял в заборе — фото, видео

420 Большие и маленькие, яркие и не очень. В Гомеле запускали воздушных змеев Пятый юбилейный городской фестиваль воздушных змеев и радиоуправляемых моделей прошел на небольшой площадке в центре Гомеля на улице Артема. Строгих требований и критериев к&n...

1708 Витебская семья пытается наказать убийц своей собаки Два года и почти две тысячи долларов ушло у семьи из города на Двине на то, чтобы довести до суда дело о людях, которых они подозревают в убийстве своего пса....

3795 Фотофакт: на пересечении Фрунзе и Интернациональной автобус столкнулся с фурой Серьезное ДТП случилось сегодня на перекрестке улиц Фрунзе и Интернациональной. Пассажирский городской автобус МАЗ столкнулся с фурой, об этом сообщают очевидцы происшествия....

555 Как долго Лукашенко сможет балансировать между Россией и Западом? Как долго Лукашенко сможет балансировать между Россией и Западом?

1439 В Речицком районе в аварии погиб водитель Около пяти часов утра недалеко от деревни Горваль произошло ДТП, в котором один человек погиб.