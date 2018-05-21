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Активистка движения «Матери-328» из Калинковичей попала в больницу из-за последствий голодовки

  • 21 мая 2018, 14:56
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Активистка движения «Матчын рух 328» Татьяна Каневская, которая была инициатором голодовки матерей осужденных по 328 статье УК, попала в больницу.

«Начались проблемы с желчным пузырем — холецистит. Это последствия голодовки — мне врачи так и сказали. Прохожу курс лечения», — рассказала БелаПАН Каневская, которая голодала 15 дней.

Она подчеркнула, что женщины не прекращают борьбу за изменение уголовного законодательства в части «антинаркотических» статей. Недавно они направили обращение председателю Верховного суда Валентину Сукало с предложением провести внеочередной пленум ВС для изменения судебной практики по применению статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств).


Представительницы «Матчынага руху 328» также направили обращение генпрокурору Александру Конюку, в котором напомнили об анонсированной встрече с родственниками осужденных по ст. 328 УК. Встреча планировалась 4 мая, но в последний момент была перенесена на неопределенное время.

Проект закона «Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь», предусматривающий корректировку пяти «антинаркотических» статей УК, поступил в Палату представителей 11 мая. Активистки «Матчынага руху 328» высказали недовольство предлагаемыми изменениями.


Naviny.by
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Места: Калинковичи (476)

Метки: Гражданское общество (1915), Область (5496)

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