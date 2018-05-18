Когда совсем не с кем оставить ребенка, на помощь приходит «бабушка на час». В Калинковичском территориальном центре соцзащиты населения стартовал интересный социальный проект. Такого в Гомельской области еще не было.

Пилотный проект территориального центра социального обслуживания населения Калинковичского района вызвал большой интерес у местных жителей. Семьям с маленькими детьми предлагают арендовать «бабушку на час». За юркими непоседами и стеснительными крохами готовы присматривать заботливые пожилые волонтеры.

75-летняя Валентина Марковна обладает богатым жизненным опытом и готова делиться знаниями. Она оказалось первой «бабушкой» в списке добровольцев, к которой привели двухлетнюю Дашу. Девочка без мамы осталась спокойно, помогли ласковая улыбка и, конечно, конфеты. Да и «программу» развлекательную малышке предложили обширную. Здесь тебе и полив цветов, и прогулка у пруда, и уроки рисования.

Мама Даши услугой «бабушка на час» оказалась очень довольна. Инга призналась, найти даже немного времени на себя и свои личные дела, молодым родителям без сторонней поддержки сложно.

Бабушек-активисток в территориальном центре много. А значит, воспользоваться услугой могут одновременно несколько семей. Денег с родителей, к слову, не берут. Для некоторых калинковичан уникальный проект соццентра — единственная возможность оставить детей в надежных, добрых и заботливых руках. Пока присматривают за девчонками и мальчишками бабушки один раз в неделю — по средам.