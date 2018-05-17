«Матчын рух 328» недоволен поправками в «антинаркотические» статьи УК

Активистки инициативы «Матчын рух 328», выступающие за либерализацию «антинаркотического» законодательства, недовольны предлагаемыми изменениями. Об этом они заявили БелаПАН, комментируя проект закона «Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь».

Документ поступил в Палату представителей в конце прошлой недели и опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Он предусматривает корректировку пяти «антинаркотических» статей УК. Предлагается, в частности, снизить минимальные сроки наказания, а также заменить конфискацию имущества на штраф для попавших под уголовное преследование по частям 2 и 3 статьи 328.

Так, за незаконные с целью сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 8 лет (сейчас — от 5 до 8 лет).

Такие же действия, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим аналогичные преступления, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему — лишением свободы на срок от 6 до 15 лет (ранее минимальное наказание составляло 8 лет).

Для потребителей наркотиков послаблений в УК не предусмотрено.

Активистка инициативы «Матчын рух 328» Лиана Шуба напомнила, что матери осужденных еще в 2016 году предлагали 14 пунктов для изменения в законодательстве. Она считает, что если закон вступит в силу, это позволит осужденным обращаться с надзорными жалобами и добиваться пересмотра дел.

«И в связи со смягчением наказания может получиться снизить срок. Пусть на два года, но это — два года свободы, два года жизни в нормальных условиях», — подчеркнула Шуба.

По ее мнению, минимальные сроки смогут получить, скорее всего, только несовершеннолетние и женщины. «Мы будем просить хотя бы еще одну поправку — чтобы исключили формулировку «особо опасное вещество», — сказала Шуба.

Инициатор голодовки матерей Татьяна Каневская сомневается, что новый закон, если вступит в силу, как-то повлияет на тех осужденных, которые уже отбывают наказание в колониях.

«Мы сделали доброе дело для тех, кого, не дай Бог, коснется эта статья. Для потребителей ничего не изменилось — так и никто и не садил по первой части! Они же (суды, милиция, Следственный комитет — БелаПАН) не говорят, что они фабрикуют дела. Они же говорят, что потребители не сидят в тюрьмах. А у нас просто из первой части переквалифицируют людей — как угодно, через провокации, фабрикации дел — в третью часть», — подчеркнула Каневская.

Она считает, что нужно добиваться созыва внеочередного Пленума Верховного суда для изменения судебной практика.

По словам Каневской, активистки инициативы продолжают писать обращения в органы власти и хотят добиться встречи с генеральным прокурором с Александром Конюком, которая была запланирована на 4 мая, но отложена на неопределенный период.

«Ну, и продолжаем сбор подписей за отставку главы МВД Игоря Шуневича», — добавила инициатор голодовки матерей осужденных по ст. 328.

Напомним, группа активисток инициативы «Матчын рух 328» голодала с 27 апреля по 11 мая, добиваясь реакции властей на свои требования. После встречи с участницами голодовки 2 мая глава Администрации президента Наталья Кочанова поручила активизировать работу по согласованию законопроекта с изменениями в «антинаркотическое» законодательство.