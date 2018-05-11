Матери осужденных по статье 328 прекращают голодовку

Шесть матерей осужденных по статье 328 УК, которые 15 дней отказывались от еды, сегодня снова приехали из Калинковичей в Администрацию президента. Их цель — передать обращение Александру Лукашенко и завершить голодовку.

Татьяна Каневская, организатор акции, рассказывает, что голодовку они прекращают не просто так.

— Несколько дней к нам приходил чиновник из райисполкома, — возвращается к тем событиям собеседница. — Он сказал: если медики, которые контролируют наше здоровье, сообщат, что наше состояние ухудшилось, нас принудительно отправят в больницу. А ложиться в больницу мы не хотим.

По словам активистки, четыре женщины, которые голодали в Пуховичском районе, уже начали есть. Мамы из Калинковичей приехали в Минск голодные.

— Мы не согласны с тем, что на встрече с президентом сказал о голодающих Валентин Сукало (председатель Верховного суда. — Прим. TUT.BY), — говорит Татьяна Каневская. — Мы написали об этом Александру Григорьевичу. В Минск мы приехали, чтобы передать ему обращение и попросить о личной встрече.

Активистка рассказывает: официальной встречи им 11 мая никто не назначал.

— Мы начнем есть, но голодовка по стране не заканчивается, — продолжает активистка. — Вчера голодать начали мамы в Лиде — их двое, но каждый день до 15 мая к ним планируют присоединяться по одному человеку.

Напомним, 27 апреля в Калинковичах и Пуховичском районе десять родных осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) объявили голодовку. Основных требований у них было три — встретиться с президентом, создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел по статье 328, смягчить статью 328 УК. Вечером того же дня женщин, которые находились в Калинковичах, навестили представители местной власти и пригласили 2 мая в Администрацию президента.

Тем временем Совет Министров направил в парламент законопроект с нормами по корректировке антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса, сообщает БелТА.

— Совет Министров 11 мая 2018 года направил в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь проект Закона Республики Беларусь "Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь, — проинформировали в пресс-службе правительства.

Ранее депутаты предлагали снизить нижнюю санкцию по ч. 2 и по ч. 3 статьи 328 УК — до 3 и 6 лет соответственно.