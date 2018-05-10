На поле вблизи автодороги Калинковичи — Хойники найдены немецкие противотанковые мины — фото

О взрывоопасной находке сообщили местные жители, которые проводили на этой территории земляные работы.





На место сразу прибыли представители клуба «Поиск», военкомата, милиционеры и саперы. В итоге были найдены 12 немецких противотанковых мин и два снаряда. Их вывезли на безопасное расстояние и уничтожили, сообщают «Калінкавіцкія навіны».





Как известно, в этих местах наступали подразделения 61-й армии генерала Белова. В частности, 89-й стрелковый корпус, в состав которого входили 336-я, 23-я, 15-я, 55-я, 81-я и 356-я СД и 77-я ГСД. На том участке, где были установлены мины, наступала 356-я СД и приданная ей 68-я танковая бригада. Скорее всего, именно против боевых машин этой бригады и предназначалось минное заграждение.



