На поле вблизи автодороги Калинковичи — Хойники найдены немецкие противотанковые мины — фото
- 10 мая 2018, 15:30
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Места: Калинковичи (471), Хойники (209)
Метки: ДТП и ЧП (379)
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