Участницы голодовки движения «Матчын рух 328» опять едут в Минск — требовать ответа от Кочановой

Участницы голодовки движения «Матчын рух 328» собираются 11 мая приехать в Минск, чтобы добиваться от главы Администрацию президента Натальи Кочановой ответа на свои требования.

Об этом БелаПАН сообщила инициатор акции протеста Татьяна Каневская, которая голодает в Калинковичах.

По словам женщин, 2 мая на встрече с ними Кочанова пообещала дать письменный ответ на их требования, но никакого ответа не последовало.

«Нас в очередной раз посетил председатель Калинковичского райсовета депутатов Виктор Замостик. Он сказал, что на этой неделе ответ из Администрации президента точно не придет, потому что есть 15 суток на рассмотрение нашего обращения. Скорее всего, ответ из Администрации придет только на следующей неделе — мол, высокие чины готовят нам развернутый ответ. Поэтому мы приняли решение поехать в пятницу в Администрацию президента. Будем там в 16:00», — рассказала Каневская.

Возле Администрации президента участницы голодовки также планируют собирать подписи за отставку министра внутренних дел Игоря Шуневича.

По словам Каневской, 9 мая к ним приезжала «скорая помощь». «Давление и сахар у нас в норме, мы пьем глюкозу и витамины», — рассказала инициатор голодовки. Однако самочувствие у женщин плохое — постоянная слабость, сонливость.

В ближайшую пятницу активистки движения, которые с 27 апреля голодают в Калинковичах и Пуховичском районе, планируют прекратить голодовку.

«Но не борьбу, — подчеркнула Татьяна Каневская. — Потому что завтра голодовка матерей начинается в Лиде, в ней намерены принять участие пять человек. То есть голодовка будет продолжаться, только в другом регионе. Нас просто заменяют, и всё».

Напомним, основные требования голодающих — встреча с Александром Лукашенко, создание комиссии по пересмотру уголовных дел осужденных по всем частям статьи 328, изменение антинаркотического законодательства.