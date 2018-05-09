Здоровье подводит. Трое голодающих матерей осужденных за наркотики, в том числе одна в Калинковичах, закончили голодовку

Голодовка «Матерей 328» идет двенадцатый день. Несмотря на то, что женщины обещали провести бессрочную акцию, здоровье берет свое: трое из них прекратили голодовку, пишет Еврорадио.

Калинковичи

Людмила Пименовская из Калинковичей заработала четвёртую степень риска инфаркта. К тому же ухудшилось состояние её мужа, который болен сахарным диабетом. «Несмотря на то, что ей было тяжело переносить голодовку с первых дней, она убеждала, что останется с нами до конца. Подозреваю, если бы не супруг, осталась бы голодать дальше.

Что касается остальных, то на вопрос "Как дела?", пока можно ответить только словом на букву "Х", только не подумайте, что хорошо.

Тяжело физически, ужасная слабость. Сложнее всего сосредоточиться и внятно говорить», — рассказывает участница акции Лиана Шуба.

Пуховичский район

«Из шести мам, что голодают в деревне Остров под Пуховичами, осталось четверо, — говорит участница голодовки Елена Кузьмина.

— Ухудшилось состояние у Наташи Старовойт — темнело в глазах, стала падать на землю. Одна она домой уехать не могла.

Лариса Жигарь сопровождает её в Гродно. Острые приступы боли, в виду отсутствия желчного пузыря, начались у Людмилы Кулинич. Вчера за ней приехал сын. Остальные на месте. Мы уже ничем не занимаемся, просто лежим. Стоит немножко пройти — наступает одышка. Очень кружится голова».

Дети

Их дети, которые сидят по статье 328, пытаются хоть как-то поддержать женщин — хотя бы словами. Лиана Шуба, участница голодовки, говорит:

«Мы понимаем, что ребята волнуются за здоровье, переживают. Но они ждут каких-то изменений. Они, как маленькие дети надеются на то, что мы сможем что-то изменить».

Чиновники

Напомним, что сегодня Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало говорили на тему наркотиков. Президент сказал, что никакого послабления для распространителей точно не будет. Снисхождение может коснуться только осужденных потребителей наркотиков. Также председатель Верховного суда прокомментировал голодовку «Матерей 328»: «Что касается той формы, которая сегодня избрана группой матерей, то это является недопустимым, это давление и вмешательство в правосудие. И это не тот способ, который должен быть у нас».