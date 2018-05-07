Висела на руках и звала на помощь. В Калинковичах спасли женщину, едва не выпавшую из окна четвертого этажа

На прошлой неделе в Калинковичах чудом удалось избежать трагедии: женщина едва не выпала из окна четвертого этажа.

Инцидент произошел по улице Кирова, 20. На высоте четвертого этажа висела местная жительница, ухватившись за раму руками. Женщина упиралась ногой в выступ балкона нижнего этажа, однако та то и дело соскальзывала, сообщили в пресс-службе МВД. Мать пострадавшей всеми силами пыталась предотвратить падение: она держала дочь за руку, не давая упасть, и громко звала на помощь.

Случайная прохожая сообщила об увиденном милиционерам, которые прибыли на подмогу. Тут же поблизости работала бригада КУП «Коммунальник Калинковичский». При себе у них оказалась машина, способная поднимать людей на высоту. Именно эта машина и стала решением проблемы: сотрудники милиции и работники «Коммунальника» поднялись и сняли испуганную женщину.