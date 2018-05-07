«Несчастный случай, но виновные определены». Глава СК рассказал о деле рядового Удода из Гомельской области, которого застрелили на учениях

Виновные в несчастном случае, в результате которого погиб рядовой Дмитрий Удод, определены и будут привлечены к ответственности. Об этом сообщил 6 мая председатель Следственного комитета Иван Носкевич, отвечая на вопросы журналистов в Бресте.

«Нами уже определен механизм этого несчастного случая, что произошло с ним (погибшим Дмитрием Удодом. — Прим.TUT.BY). Мы это квалифицируем как несчастный случай, но виновные лица определены, они будут привлечены к ответственности», — отметил председатель Следственного комитета.

Дмитрий Удод погиб 4 апреля в ходе плановых занятий по огневой подготовке. Как сообщало Министерство обороны «военнослужащими срочной военной службы, входившими в экипаж БМП, были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин. В результате один из членов экипажа, старший механик-водитель БМП рядовой Удод Дмитрий Николаевич, получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью».

«Увы, но иногда нарушение техники безопасности приводит к таким трагическим случаям. Я думаю, что мы обязательно проинформируем общественность, когда будет предъявлено обвинение», — сообщил Иван Носкевич.

Ранее ряд информационных ресурсов сообщал, что погибший рядовой Удод проходил свидетелем по делу другого погибшего военнослужащего Александра Коржича. Глава СК опроверг данное утверждение:

«Это неправда», — прокомментировал он.