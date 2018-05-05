Кому верить? Матери осужденных за наркотики VS государственные журналисты

Чья версия выглядит более достоверной?

27 апреля семеро женщин в Калинковичах начали голодовку. В каждой из них кто-то из семьи — сын, зять, муж — были осуждены по «наркотической» 328 статье Уголовного кодекса. Женщины надеялись, что голодовку заметят, и им удастся встретиться с Лукашенко, а в идеале еще и добиться пересмотра дел родственников.

Голодовку заметили. А уже через пару дней в газете «Гомельская правда» вышел материал, посвященный голодающим женщинам и их детям. Авторы подробно рассказывают, за что посадили родственников активисток.

«Думается, Светлане Дмитриевне стоит сказать спасибо за не максимальный срок заключения для ее любимого сына-наркоторговца», — советуют авторы Светлане Богдановой, чей сын получил 13 лет колонии усиленного режима.

«Мы были в шоке, когда прочитали статью в газете. Там нет ни одного слова правды!» — говорит Светлана.

То же самое повторяют и другие женщины, которых упомянули в статье.

«Мы звонили редактору газеты, а он резко ответил, что если что-то не нравится, мы можем идти в суд», — говорит Татьяна Каневская.

Все женщины уверяют, что истории, описанные «Гомельской правдой», — ложь.

«Там пишут, что мой сын хотел покурить травы, но распространитель не продавал маленькими дозами. Тогда якобы сын взял "в долю" коллегу. А на самом деле тот коллега был подставным лицом, и сам предложил сыну купить наркотик. Говорил, что даст деньги, сыну нужно только сходить к торговцу. Тот и согласился на свою голову», — уверяет Татьяна Каневская.





Другая голодающая, Елена Казакова, убеждает, что ее мужа и зятя подставили. Оба мужчины осуждены за распространение, муж на 8 лет, зять — на 9 лет. «Гомельская правда» рассказывает, что оба мужчины имели зависимость от наркотиков. Зять продавал мужу Казаковой маковую соломку, тот варил опий.

«Наркоконтроль дал своему агенту деньги, тот сам все купил и принес моему мужу. Тот не смог отказаться, так как действительно имел зависимость от наркотиков. Да, сварил. Но ведь его спровоцировали, поймите», — говорит Казакова.

Что касается зятя, у которого при задержании нашли 6 килограммов маковой соломки, то Казакова уверяет — ее мужчина держал не на продажу, для себя.

«Он также наркозависимый, да. А осудили как распространителя», — говорит Казакова.

«Женщина, наверное, забыла, как пахнет в месте, где варят опий: сожитель Казаковой уже год как осужден. Зато в доме ее дочери, наверное, вкусно пахло деньгами», — высказываются гомельские журналисты о ней.

«Все в "Гомельской правде" — неправда. Иначе мы бы сидели тихо, посыпая голову пеплом, а не добивались справедливости», — возмущается Лиана Шуба. Ее сын получил 10 лет колонии. По официальной версии, за сбыт опасного наркотика альфа-PVP знакомой.

«Сына выставляют безусловно виновным. А история с ним — очень сложная и совсем не понятная. Да, он имел проблемы с наркотиками. Но в последнее время он боролся с зависимостью. И не то, что он сам предложил кому-то продать то наркотик... Девушка сама пришла к нему с деньгами. И она работала на милицию, это подтвердилось и на суде, — говорит Лиана. — Она несколько раз передавала сыну деньги, а после приходила ко мне на работу и требовала их обратно. Ее муж ко мне приходил за деньгами. Значит, сын ничего ей так и не приобретал. Известно, что один раз сын взял у нее деньги и исчез на неделю — сам употребил всю дозу и попал в реанимацию. После та девушка еще раз передавала сыну деньги, и через неделю опять приходила ко мне на работу. Меня не было, но коллеги говорили, что девушка кричала: «Это ментовские деньги, я сожгу магазин, если не вернете!»

После сына пригласили в милицию — поговорить по поводу порнографического ролика Вконтакте на его странице, — говорит Лиана. Больше она сына не видела.

«Все подали так, что сын продал той девушке наркотик. Но в подъезд она заходила одна. Встречалась там с кем — неизвестно. В момент, когда якобы происходила встреча, я и другие свидетели видели сына в другом месте. Перед заходом "к сыну" девушку не обыскивали. Записывающей аппаратуры она не имела. Даже после того пакетика наркотиков отпечатки пальцев не снимали, — рассказывает Лиана. — И мой сын получил большой срок после дела, в которой единственным аргументом были слова той девушки, и все».