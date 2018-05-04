В Калинковичах мужчина выписался из больницы и исчез

2 мая Владимир Бойко около полудня выписался в Калинковичах из Центральной районной больницы и ушел в неизвестном направлении.

38-летний мужчина проживает в деревне Турцевичи Калинковичского района. Рост около 175-180 сантиметров, телосложение худощавое. На вид мужчине 40-45 лет. Владимир был одет в спортивные брюки синего цвета, сине-белую футболку с поперечными полосами, черные сланцы и носки. У мужчина искривлена вправо носовая перегородка. Нуждается в медицинской помощи, передает ПСО «Симуран».

Всем, кому известно местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 0232 704128; +375 29 5348975; +375 29 2394310; +37529 2321111 или 102.