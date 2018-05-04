Матерей-328, голодающих в Калинковичах, пригласили к генпрокурору, а потом отменили приглашение. Они продолжают голодать

После того, как женщины из «Движения матерей 328» побывали на приеме в Администрации президента, их пригласили на 4 мая к генеральному прокурору Александру Конюку. Как сообщила belsat.eu одна из участниц голодовки Татьяна Каневская, сегодня ей позвонили из Генпрокуратуры и предупредили, что встреча «перенесена».

«Секретарша сказала — генпрокурор сейчас в командировке. Они не отменили сам прием, а просто перенесли. Пообещали позвонить и пригласить, сразу когда тот вернется в Минск», — рассказала женщина.

Сейчас 7 женщин в Калинковичах и еще 7 в Пуховичском районе продолжают голодовку. Они ничего не ели уже почти неделю. Одной из матерей-328 — Людмиле Пименовской — стало плохо: у женщины пожилого возраста начались проблема с давлением, поэтому с завтрашнего дня она начнет принимать пищу и вернется домой.

«То, что мы приехали в Администрацию президента — это только крохотный шаг на пути к нашей цели — смягчения наказания нашим близким. Нам хочется верить, что Кочанова нас не обманула, и законопроект вскоре попадет на рассмотрение к депутатам», — говорит Татьяна.

Тем временем в Витебске две женщины пытались передать местным властям заявление о начале голодовки. Однако по дороге в исполком заявительницу Наталью Шарипу остановили люди в штатском. Чтобы не провоцировать конфликт, она вернулась домой. Таким образом, витебские Матери-328 голодать пока не начали.

Женщины из объединения «Движение матерей 328» в Гродно предупредили власти, что начнут голодовку со следующей недели, участие в ней примут 8 человек.

Напомним, с 27 апреля родственницы осужденных по «наркотической» статье 328 УК держат голодовку в Пуховичском районе и в Калинковичах. Они добиваются изменений в законодательство, которые позволили бы сократить тюремные сроки их близким. Кроме того, они требуют личной встречи с Александром Лукашенко, а также создания комиссий для пересмотра уголовных дел по 328-й статье. 2 мая женщин приняла глава Администрации президента Наталья Кочанова — она ​​сообщила им, что законопроект фактически готов, но процесс «тормозят» силовые структуры. Во встрече с Лукашенко женщинам категорически отказали. В ответ те продолжат голодать.