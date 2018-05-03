«Даже нет сил измерить давление». Матери продолжают голодовку в Калинковичах и собираются на прием к генпрокурору

Две активистки движения «Матчын рух 328» — участницы бессрочной голодовки Татьяна Каневская и Лиана Шуба намерены 4 мая приехать в Минск на прием к генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку.

Сейчас женщины пытаются найти транспорт для этой поездки в столицу.

На прием к Конюку активистки «Матчынага руху 328» безуспешно пытались попасть в течение полугода. Пригласили женщин на встречу пару дней назад после объявления голодовки, пишет БелаПАН.

2 мая участницы голодовки побывали на приеме у главы Администрации президента Натальи Кочановой. Итогами встречи женщины остались не удовлетворены, поэтому вернулись в Калинковичи (Гомельская область) и продолжили голодовку.

«Нам очень тяжело, очень, — подчеркнула инициатор голодовки Каневская. — Мы вчера около 22:30 вернулись из Минска, выжатые, как лимон, — и физически, и морально. У Людмилы Пименовской из Жлобина, которая участвует в голодовке (а ей 66 лет), проблемы со здоровьем у мужа, предынфарктное состояние, поэтому она возвращается домой. Но мы вшестером продолжаем голодать. Хотя нам очень тяжело. И поездки в Минск тоже нелегко даются».

Микроавтобус для поездки на встречу с Кочановой 2 мая им помог найти председатель Калинковичского райисполкома Виктор Замостик, но на платной основе. «Всей Беларусью скинулись на автобус, нужно было 320 рублей. Сейчас опять ищем деньги, транспорт. Даже нет сил измерить давление», — добавила Каневская.

Продолжают голодать и активистки движения в Пуховичском районе (Минская область) — семь человек.

Как сообщила БелаПАН участница голодовки Лариса Жигарь, 3 мая к ним приехали представители Марьиногорской городской больницы — заместитель главного врача, терапевт и психотерапевт. «Сейчас идет медосмотр всех голодающих и опрос психолога-терапевта, почему решились на такой шаг, что нас побудило и так далее», — рассказала Жигарь.

«Самочувствие у всех уже разное. Я могу сказать по себе — скачки давления, головокружение, легкое пошатывание есть. Сейчас больше отдыхаем лежа, чем сидя», — добавила активистка.

По ее словам, местные власти оповещены о голодовке, но пока не пытались с ними контактировать.

Жигарь также сообщила, что 3 мая представители движения в Витебске должны отнести в облисполком извещение о голодовке. «Там только одно требование — отставка министра внутренних дел Игоря Шуневича за все деяния, которые проводят его службы на территории Беларуси», — отметила она.

Активисты общественной инициативы «Матчын рух 328», которая объединяет родственников осужденных по статье 328 УК, объявили бессрочную голодовку 27 апреля. Цель акции — привлечь внимание властей к необходимости смягчения наказания по данной статье. Родители осужденных также требуют создать комиссию по пересмотру соответствующих уголовных дел начиная с 2013 года.