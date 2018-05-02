«Кочанова кричала, потом извинилась». Голодающих в Калинковичах матерей приняли в Администрации президента

2 мая в Администрации президента семеро женщин, чьих детей осудили за наркотики, встретились с Натальей Кочановой. Женщин пригласили приехать из Калинковичей в Минск после того, как они объявили голодовку 27 апреля.

Встреча с Кочановой продолжалась более 2 часов. Кроме Кочановой присутствовали ее заместители Валерий Мицкевич и Владимир Жевняк, а также начальник идеологического управления Администрации президента Александр Ильясевич.

Журналистов на нее не пустили.

Всего поддержать голодающих пришли около 40 человек. У многих из них дети также отбывают сроки за наркотики.

В ожидании подруг жены, которые остались под зданием Администрации, помолились за своих детей и чиновников: «Пусть бог смягчит сердце начальству, всем людям в этой администрации. Мы благословляем всех, кто здесь сидит чтобы они работали на благо народа, как Господь их поставил».





Голодающие матери вышли нескоро, некоторые — в слезах.

«Тяжелая встреча, иногда переходили даже на крик. И мы кричали, и Качанова, после она извинялась.

Голодовку не прекращаем, так как конкретного результата нет. Кочанова пообещала в ближайшее время предоставить письменный ответ. Стало известно, что новый законопроект есть, о меньшем наказание тем, кто употребляет, но не торгует. Но некоторые структуры не хотят законопроект согласовывать. Мы так понимаем, что это Шуневич, — рассказала Татьяна Каневская. —Кочанава сказала, что завтра все Лукашенко будет доложено. Но наша встреча с Лукашенко невозможна. Говорят: "А зачем?"

Насчет пересмотра сроков тем, кого уже осудили, ничего не ответили».

Лиана Шуба добавила:

«Надежда, что Лукашенко нас примет, все же есть, Кочанова вскоре даст ответ».