Приговор белорусскому дальнобойщику был вынесен в Гагаринском суде Смоленской области 25 апреля. Мужчина обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пятерых человек. Жителю Слонима Алексею Гайдарову назначили пять лет ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Судебный процесс по этому делу начался в январе этого года.
Напомним, авария произошла 7 сентября минувшего года на 182-м километре трассы Москва — Минск возле деревни Сверчково Гагаринского района. Столкнулись два тяжелых грузовика и микроавтобус Mercedes Sprinter.
В направлении Москвы ехал грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки щебня, в него сзади въехала фура MAN, после чего ее вынесло на встречную полосу. Там MAN врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором ехали 8 белорусов. В результате происшествия пять человек, пассажиры Mercedes Sprinter, погибли на месте происшествия, все — граждане Беларуси (жители Бобруйска, Калинковичей и Калинковичского района). Все погибшие — молодые мужчины в возрасте около 30−33 лет. Три человека получили травмы: в больницу попали водитель одного из грузовиков, а также два белоруса — 29-летний водитель и пассажир микроавтобуса. Еще один белорус, пассажир микроавтобуса, не пострадал.
— Прокурор требовал пять лет «химии», и судья дал эти пять лет. Восемь месяцев Алексей уже отсидел. Представитель потерпевших просил для Алексея пять лет строгого режима. Но судья принял сторону прокурора. Будем ли мы обжаловать приговор, я не могу сейчас сказать, — рассказала «Газете Слонимской» племянница водителя Анжелика.
Родственники погибших также не уверены, что будут обжаловать приговор.
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