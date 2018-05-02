«Матери борются за будущее своих детей». Юрист о том, смогут ли голодающие в Калинковичах матери осужденных за наркотики, добиться своего

В Калинковичах матери осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) продолжают голодовку. В субботу их пригласили в Администрацию президента. Встреча должна состояться 2 мая, в 16.00.

Цель голодовки — привлечь внимание властей к необходимости смягчения наказания по статье 328 УК. Участники акции требуют также создать комиссию по пересмотру соответствующих уголовных дел, начиная с 2013 года, и внести изменения в законодательство, в том числе для более широкого применения амнистии и условно-досрочного освобождения к осужденным по ст. 328 УК.

Смогут ли родственники добиться желаемого с помощью голодовки — об этом юрист Тамара Сергей.





— Ситуация здесь неоднозначная, поскольку у этих людей очень разные вопросы, которые решаются не так просто, как может показаться на первый взгляд, — считает юрист. — Они добиваются пересмотра дел своих близких и при этом заявляют, что это должна сделать независимая комиссия. Я лично считаю, что ставить перед комиссией вопрос о пересмотре дел никто не имеет права, учитывая тот факт, что у нас согласно Конституции и других нормативно-правовых актов суд является независимым институтом. И никто не имеет права влиять на решение, принимаемое судом. Такая постановка вопроса свидетельствует о том, что люди или не понимают систему нашего законодательства, или не хотят с этим мириться.

Постановка вопроса в плане того, что они добиваются либерализации наказания именно по статье 328 УК, конечно, правомерна. Матери борются за будущее своих детей. Те огромные сроки, которые получили их дети, не будут способствовать перевоспитанию, а скорее всего, сломают их судьбу и поставят крест на их будущем. К этому вопросу нужно привлекать внимание общественности.

— Почему представители этой инициативы прибегли к такой форме протеста?

— Такой протест свидетельствует о том, что в нашем государстве не все благополучно в плане государство-народ, что государство не слышит народ, и если народ хочет чего-то добиться и обратить внимание на какую-то проблему, то он вынужден прибегать к таким неординарным мерам.

Проблема заключается и в том, что действия не всех тех, кто получил такие сроки, были правильно квалифицированы. Я уверена, что среди осужденных есть и те, кто получил эти сроки незаконно и не обоснованно. Это тоже проблема нашей судебной системы. Родственники осужденных на эту проблему обращали внимание, но их тут никто не хочет ни видеть, ни слышать. Вот и вынуждены они прибегнуть к такой мере, чтобы защитить своих детей.

— Насколько обоснованы такие жесткие санкции статьи 328 УК, если иногда даже за убийство дают меньше?

— Возьмем часть 1 этой статьи, где идет речь об умышленных действиях, но эти действия направлены против собственного здоровья данного человека. По этой статье сроки должны быть более либеральными, то есть, если человек в первый раз употребил наркотики, его вина доказана, что при нем обнаружен наркотик, и если не доказано, что он имел умысел на сбыт этого наркотика, то такие жестокие карательные меры, которые предусмотрены по части 1 статьи 328, применять нельзя.

Создали ИК-22, это колония, где как бы находятся осужденные по этой статье. Но это обыкновенная колония, она абсолютно ничем не отличается от других, просто категорией осужденных. Почему бы, для людей, которые в первый раз оступились, не создать колонии с элементами лечения? Это может быть даже не колония. То есть, к этой проблеме нужно подходить не так жестко, как это делается сейчас. Тогда молодые люди, которые оступились в первый раз, особенно несовершеннолетние, имели бы шанс. А так получается, что человек впервые оступился, а его сразу по полной программе на годы отправляют в колонию. И если он попадает в колонию в 18 лет и проводит там 3-5 лет, естественно, он приобретает опыт совершенно другой жизни. Здесь подходить нужно избирательно и смягчить законодательство для тех, кто был застигнут с наркотиками без цели сбыта.

Но я абсолютно не согласна с постановкой вопроса, что за убийство дают меньше. Потому что в конечном итоге те, кто распространяет наркотики, медленно убивают, причем очень многих. Я считаю, что если доказана вина, и он распространитель или координатор, или поставщик больших партий наркотиков, то не думаю, что 13 лет — это большой срок для такого человека. Но, подчеркиваю, все должно быть доказано, чтобы не было сомнений в его виновности.

— Сможет ли голодовка привлечь внимание властей к проблеме, или это напрасные усилия матерей осужденных?

— Считаю, что привлечет. Все будет зависеть еще и от настойчивости голодовщиков, от того, каким образом их будут поддерживать СМИ, которые должны доносить нашему обществу и государству о том, что происходит, на какие крайние меры должны идти люди, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.

Справка «Завтра твоей страны»

Ответственность за наркотики была ужесточена в Беларуси в конце 2014 года. По данным Следственного комитета, зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками: в 2014 году было 7193, в 2015-м — 7051, в 2016-м — 6041, в 2017-м — 5068.