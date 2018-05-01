Голодающие активистки «Матчынага руху 328» «намерены стоять до последнего»

В Пуховичах (Минская область) и Калинковичах (Гомельская область) продолжается бессрочная голодовка активистов движения «Матчын рух 328», требующих смягчения наказания по ст. 328 УК для своих детей. Под Минском в голодовке участвуют восемь активистов. В Калинковичах число голодающих выросло также до восьми человек — сегодня к участникам голодовки присоединилась жительница Житковичей.

Как сообщила БелаПАН лидер движения Лариса Жигарь, голодающие употребляют только питьевую воду. На четвертый день голодания их самочувствие ухудшилось. У некоторых, сообщила Жихарь, «скачет давление, отмечается тахикардия, кружится голова». «Однако мы намерены стоять до последнего», — заявила лидер движения.

Она сообщила, что в Минской области чиновники пока никак не реагируют на группу голодающих, притом что в Калинковичах, где голодает вторая группа, женщин посетил глава местного райисполкома.

«Он предложил встречу с главой Администрации президента Натальей Кочановой», — рассказала Жигарь.

Однако, по ее словам, участники голодовки настаивают на встрече с теми высокопоставленными чиновниками, от которых напрямую зависит решение проблемы: главой МВД Игорем Шуневичем, председателем Верховного суда Валентином Сукало, генпрокурором Александром Конюком, председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко, а также руководителями Палаты представителей и Совета Республики.

В итоге власти Калинковичей предложили участникам голодовки прийти 2 мая к 16 часам в Администрацию президента, пообещав, что на эту встречу будут приглашены чиновники из предложенного активистами списка.

По информации Жихарь, если никто из этого списка не придет на встречу в Администрацию президента, 2 мая активисты движения «Матчын рух 328» в Витебской и Гродненской областях также присоединятся к голодовке.