В голодовке движения «Матчын рух 328» участвуют уже более 30 человек. Шесть — в Калинковичах

В бессрочной голодовке родителей движения «Матчын рух 328», требующих смягчения наказания по ст. 328 УК для своих детей, участвуют уже более 30 человек. Как минимум 25 активистов третий день держат голодовку под Минском, еще шесть — в Калинковичах.

Самочувствие голодающих на данный момент удовлетворительное. Они употребляют только питьевую воду. В числе участников акции — только один мужчина, рассказала БелаПАН лидер движения Лариса Жигарь, которая сама участвует в акции под Минском.

По ее словам, представители власти связаться с ними не пытались. Она также рассказала, что 28 апреля над участком, где проводится голодовка, в течение примерно 10 минут летал дрон.

В Калинковичах (Гомельская область) по-прежнему голодают шесть человек, но в ближайшее время к ним должен присоединиться еще как минимум один участник акции. У одной из голодающих вчера поднялось давление — женщине вызывали скорую помощь, сделали укол.

Активисты общественной инициативы «Матчын рух 328», которая объединяет родственников осужденных по статье 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), объявили бессрочную голодовку 27 апреля. Цель акции — привлечь внимание властей к необходимости смягчения наказания по данной статье. Родители осужденных также требуют создать комиссию по пересмотру соответствующих уголовных дел, начиная с 2013 года, и внести изменения в законодательство, в том числе для более широкого применения амнистии и условно-досрочного освобождения к осужденным по ст. 328 УК.

Напомним, вечером 27 апреля к голодающим в Калинковичах пришли председатель местного райисполкома Сергей Гвоздь и председатель райсовета депутатов Виктор Замостик. Они сообщили женщинам, что 2 мая их готова принять глава Администрации президента Наталья Кочанова. «Мы сказали, что Кочанова нам не нужна, мы с ней общались, но она не решает те вопросы, которые мы задаем, поэтому мы предложили свой список встреч. Если они нам его предоставят — мы поедем», — рассказала участница акции Татьяна Каневская.

В списке, который предложили женщины, — председатель Верховного суда, генпрокурор, руководители Совета безопасности, Следственного комитета, министр внутренних дел, руководство Палаты представителей и Совета Республики. «Мы хотим донести до этих людей, что необходимо изменение законодательства, хотим добиться от них конкретных действий и обозначения конкретной даты — когда законопроект будет готов, когда будет внесение изменений в статью 328 УК», — заявила участница голодовки Лиана Шуба.