Голодающих из «Матерей 328» пригласили на встречу в Администрацию президента
- 28 апреля 2018, 17:45
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Места: Калинковичи (455)
Метки: Гражданское общество (1897), Область (5415)
В Жлобине матери осужденных за наркотики со всей Беларуси заявили о намерении начать бессрочную голодовку
«Это шаг отчаяния». Матери осуждённых за наркотики объявили бессрочную голодовку, шестеро голодают в Калинковичах
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