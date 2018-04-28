Голодающих из «Матерей 328» пригласили на встречу в Администрацию президента

  • 28 апреля 2018, 17:45
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Участницы движения «Матери 328», которые начали голодовку, получили приглашение на встречу с руководителем Администрации президента Натальей Качановой. Как сообщает Радио Свобода, вечером 27 апреля в квартиру в Калинковичах, где собрались участники акции протеста, пришел председатель местного совета депутатов Виктор Замостик и представитель районной власти, некто Гвоздь Сергей Александрович. 

Об этом рассказала представительница движения «Матери 328» Татьяна Каневская.

Предположительно, встреча пройдет 2 мая, сообщила Радио Свобода представительница Калинковичского райисполкома. Голодающим дали ночь подумать и утром они представили список чиновников, которых хотят видеть на этой встрече. Среди них министр внутренних дел Игорь Шуневич, глава Следственного комитета Иван Наскевич, генеральный прокурор Александр Канюк.

От встречи только с Кочановой участницы голодовки отказались, так как администрация главы государства не имеет права на законодательную инициативу. Несмотря на шаг навстречу со стороны власти, женщины решили продолжать голодовку.

Акцию начали 27 апреля 12 участников движения «Матери 328» в Пуховичском районе и Калинковичах. О поддержке участников голодовки заявили представители движения на Могилевщине. Родственники осужденных по «наркотическому» законодательству добиваются его смягчения и дифференцированного подхода при оценке степени тяжести преступления.


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Места: Калинковичи (455)

Метки: Гражданское общество (1897), Область (5415)

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