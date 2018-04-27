Хозяйку квартиры в Калинковичах, где проходит голодовка матерей осужденных, вызывают в прокуратуру

Ирину Казакову, хозяйку квартиры в Калинковичах (Гомельская область), где 27 апреля началась голодовка матерей осужденных по статье 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), вызывают в прокуратуру.

Как сообщила Казакова БелаПАН, пришли сотрудники патрульно-постовой службы РОВД и вручили ей повестку в прокуратуру. «Это даже не повестка, а некий отпечатанный документ. Там говорится, что прокуратура просит меня явиться сегодня в 16.00 к ним для дачи пояснений. Я не пойду», — сказала женщина.

Участники голодовки — активистки движения «Матчын рух 328» — рассказали, что первоначально они планировали собраться в Буда-Кошелеве, но на хозяйку жилья оказали давление правоохранительные органы, угрожая ей проблемами за предоставление помещения для проведения несанкционированного массового мероприятия, а также «создания условий для работы неаккредитованных СМИ».

Как сообщалось ранее, в Калинковичах проводят голодовку шесть человек, еще шесть — под Минском. Ожидается, что в ближайшие дня к ним присоединятся еще несколько человек.

Цель голодовки — привлечь внимание властей к необходимости смягчения наказания по статье 328 УК. Участники акции требуют также создать комиссию по пересмотру соответствующих уголовных дел начиная с 2013 года и внести изменения в законодательство, в том числе для более широкого применения амнистии и условно-досрочного освобождения к осужденным по ст. 328 УК.

26 апреля активистки движения «Матчын рух 328» передали в Администрацию президента Беларуси письменное обращение, в котором предупредили власти о предстоящей бессрочной голодовке.

«Мы попросили организовать для нас круглый стол со всеми силовыми структурами по этой проблеме. Но самое главное требование — встреча с президентом страны, — сообщила БелаПАН руководитель движения Лариса Жигарь. — Когда нам власти скажут, что Александр Григорьевич готов принять матерей, когда скажут, что на этой сессии парламента за номером таким-то будет рассматриваться наш вопрос и рабочую группу из матерей пригласят на его рассмотрение, может быть, тогда мы остановим голодовку. Но если это опять будут одни обещания, мы голодовку не остановим».