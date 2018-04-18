ГАИ: В аварии под Калинковичами погибли два человека — подробности трагического происшествия

Ранее «Сильные новости» писали о столкновении «Опеля» и «Рено» в Калинковичском районе.

Очевидцы аварии сообщали, что пассажир «Рено», пожилая женщина, погибла на месте, а водитель был освобожден из искореженного авто и госпитализирован. Сегодня стало известно, что мужчина скончался в больнице.

Напомним, 16 апреля на автодороге «Граница РФ — Гомель — Кобрин» «Опель» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Рено».