В соцсетях появилась информация о серьезном ДТП в Калинковичском районе за деревней Малые Автюки при движении в сторону Гомеля. Здесь столкнулись автомобили Renault и Opel, ехавшие во встречном направлении.

По информации очевидцев, размещенной в группе «Хамство на дорогах Мозыря», на месте присутствовали две кареты скорой помощи.

В обсуждении новости один из пользователей отмечает, что водителю Opel стало плохо и он выехал на встречную полосу, в результате погибли водитель Renault и пассажирка этого же автомобиля — пассажирка скончалась на месте, водитель в карете скорой помощи.

Видившая последствия аварии девушка написала: «Мы остановились и я с кумой подбежали к машине, в которой находились два человека. У женщины ещё прощупывался пульс, но увы, она скончалась через считанные минуты.

А водитель был жив, но очень зажат в машине. Приехавшие спасатели эвакуировали мужчину и скорая его увезла...»