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В Калинковичском районе на пожаре погиб 40-летний сельчанин

  • 08 апреля 2018, 17:21
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Фото – МЧС


Спасателей районного подразделения вызвали на пожар в деревне Юровичи в шестом часу утра. По прибытии было обнаружено, что деревянный дом охвачен пламенем, более того произошло обрушение кровли и потолочных перекрытий.

Огнеборцы справились с огнем. Он практически уничтожил жилое строение. Тело 40-летнего хозяина, который, как было установлено, проживал один, нашли под обрушившимся деревянными перекрытиями.

Чрезвычайным происшествием с гибелью человека занимается следственно-оперативная группа.

— Среди версий, которые могли привести к беде, неосторожное обращение с огнем, — прокомментировала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.


Валентина Лайкова, СБ Беларусь сегодня
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