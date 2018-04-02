Изнасиловал и бросил в лесу умирать. Гомельский СК раскрыл ужасное преступление 22-летней давности

Еще живую, но избитую и обнаженную 17-летнюю девушку в лесу под Калинковичами нашла пенсионерка. Дело было в далеком уже 1995 году. Пострадавшая умерла в больнице через несколько часов.

Раскрыть дело «по горячим следам» не удалось. Да не только «по горячим следам» — преступник оставался безнаказанным в течение 22 лет.

Как рассказали в УСК по Гомельской области, обнаружить убийцу удалось лишь в 2017 году. Подвела его страсть к алкоголю и буйный характер.

Житель Калинковичей 1972 года рождения приехал в Гомель на курсы повышения квалификации. В общежитии он, как водится, напился, и, в состоянии, далеком от вменяемого, совершил особо злостное хулиганство, по факту которого угодил под следствие.

В СИЗО у него, на всякий случай, взяли сравнительный биологический материал. И так случилось, что генотип спермы мужчины совпал с генотипом, полученным ранее в ходе следствия об убийстве и изнасиловании.

Расследование дела 1995 года было возобновлено. Житель Калинковичей, видимо, считая, что сперма — недостаточно веская улика, все отрицал. Сотрудники СК провели целый ряд следственных действий и экспертиз, в ходе которых установили, что в 1995 году данный тип у себя дома изнасиловал 17-летнюю девушку. Когда до него дошло, что он совершил и чем это может быть чревато, он несколько раз стукнул несчастную тупым предметом по голове и вывез в лес, где оставил обнаженной при низкой температуре.

Заслуживает упоминания и тот факт, что после содеянного преступник второй раз женился и обзавелся детьми.