Девочка просто хотела сделать селфи. Подробности гибели 12-летней школьницы в копанке в Хойниках

Трагедия произошла 11 марта ближе к вечеру. Две девочки играли у заброшенного, частично огражденного и захламленного водоема на одной из улиц райцентра.

— По предварительной информации, одна из девочек 2006 года рождения делала селфи у обрыва, поскользнулась и упала в водоем. Подружка позвонила родителям девочки. На место происшествия прибежали ее отец и мать. Отец достал девочку, были вызваны «скорая» и экстренные службы, проводились реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось, — рассказал специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

По факту произошедшего проверку проводит районный отдел СК, назначены необходимые экспертизы относительно причин смерти. Не исключено, что ребенок получил при падении травму. Воды в водоеме немного, примерно метр, высота обрыва — менее двух метров.

Владимир Акулин напоминает о том, что нахождение детей у водоемов, на строительных площадках и в иных местах, где еще не совсем растаял снег и затруднен обзор, небезопасно.