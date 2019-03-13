В Хойниках 12-летняя девочка утонула в искусственном пруду

  • 13 марта 2019, 08:59
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В Хойниках в водоеме недалеко от дома утонула 12-летняя школьница, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.

Трагедия произошла 11 марта. Две подружки гуляли возле искусственного водоема. В какой-то момент одна из девочек оступилась и упала с крутого берега в воду.

 Копанка глубиной 1,5 метра, но этого оказалось достаточно, чтобы уйти под воду. Другая девочка, что стояла на берегу, стала звонить взрослым, они прибежали и вытянули девочку на поверхность, но, к сожалению, было уже поздно — врачи констатировали смерть, — рассказал ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОДа Сергей Костюченко.

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Места: Хойники (234)

Метки: Происшествия (14102), Область (6599), Главное (6868)

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