В Хойниках 12-летняя девочка утонула в искусственном пруду
- 13 марта 2019, 08:59
- 984
- 0
Места: Хойники (234)
Метки: Происшествия (14102), Область (6599), Главное (6868)
Трагедия в Солигорске: «Ольге дали мёртвого малыша, она обняла его, поцеловала и потеряла сознание. Больше она в сознание не приходила»
Между площадью Ленина и остановкой «Цирк» троллейбус сбил дерево и перегородил Советскую — фото, видео
Столкновение десятка автомобилей заблокировало движение на Полесском мосту в Гомеле — фотофакт
Отметили 8 марта: житель Лунинца застрелил жену, тещу и шурина
Видеофакт: в водохранилище под Лоевом произошел массовый замор рыбы
«Возвращаться некуда». Как живут украинцы, которые четыре года назад бежали от войны в Беларусь
Если билет на верхнюю полку, можно ли всю дорогу сидеть на нижней? Памятка для пассажиров БелЖД
Самое обсуждаемое
Разборки гомельских перевозчиков. Работники служб такси города собрались на «забастовку» возле облисполкома — фото, видео
«Да граждане рады были бы платить 100%, а не 800%, как сейчас». Гомельчанин подсчитал стоимость подогрева воды для населения и вот, что из этого вышло
В Гомельской области началась массовая проверка школ
Сервис 7220. Тестируем новую службу такси в Гомеле
Весна покажет, кто где... О том, как дважды самый благоустроенный город страны не может справиться с мусором — репортаж «СН»
Видеофакт: в Гомеле в автобусе оштрафовали женщину, которая не успела купить у водителя билет
Фотофакт: на Советской за 2 часа вырубили 6 деревьев. В инспекции говорят — вырубка не согласована