В Хойниках молодой продавец магазина торговал разведенным спиртом. Но кто-то «настучал»

  • 22 февраля 2019, 15:59
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Сотрудники милиции выявили сегодня в Хойниках факт реализации контрафактной продукции продавцом местного магазина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Информация о том, что в магазине продавец-мужчина занимается незаконной реализацией спиртосодержащей продукции, поступила в Хойникский РОВД. Прибывшие сотрудники милиции стали опрашивать продавца, который поначалу все отрицал. Однако после того как милиционеры обнаружили за прилавком припрятанные бутылки с прозрачной жидкостью с резким запахом спирта, мужчина 1985 года рождения сознался, что действительно занимался незаконным бизнесом.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота 11,5 л спиртосодержащей жидкости, которую направят на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о привлечении продавца к ответственности.

БелТА
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