В Хойниках пьяный мужчина сначала избил жену на глазах у детей, а потом едва не набросился на милиционеров с ножом и топором

Сотрудникам милиции потребовалось подкрепление, чтобы задержать агрессивного жителя райцентра.

Драма разыгралась днем 12 января. В милицию позвонила женщина и сквозь слезы рассказала, что ее, на глазах у двоих маленьких детей, избил муж. Мать опасалась за свою жизнь. Когда на место происшествия прибыла группа задержания Департамента охраны, она вместе с детьми пряталась в спальне.

Разъяренный муж встретил сотрудников с ножом и топором в руках. Он был изрядно пьян и без боя сдаваться не собирался. Пришлось вызвать подкрепление. 28-летнего мужчину предупредили, что если он «пойдет в атаку», то группа задержания применит табельное оружие.

Обстановка в обычной хойницкой квартире была накалена до предела. В итоге прибыл второй наряд милиции, и дебошира после долгих переговоров все-таки удалось задержать, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина оказался ранее судим.