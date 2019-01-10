В Хойниках милиционеры вытащили из горящего дома местного жителя. Его отца спасти не удалось

Поздним вечером 3 января в Хойниках на улице Пролетарской загорелся частный дом.

Участковый планировал проверить своих поднадзорных. В его списке первым шел судимый за хулиганство мужчина. Инспектор Артур Селецкий вместе с милиционером-водителем Сергеем Царенком направились к нему, но увидели клубы дыма там, куда они собирались пойти.





Участковый сообщил оперативному дежурному о происшествии, а сам поехал на место пожара. Когда милиционеры приехали по адресу, пламя уже объяло кровлю дома. Подойти ближе, чем на 5-7 метров из-за высокой температуры было попросту невозможно. Взрывался шифер. Вдруг в проеме мелькнул человеческий силуэт.





Милиционерам стало понятно, что это их поднадзорный. Мужчина кричал, что внутри дома его отец. Сотрудники правопорядка попытались убедить своего подопечного, чтобы тот покинул опасную зону, но тот исчез в горящем доме. Когда он снова появился в оконном проемы, милиционеры силой вытянули его наружу, опасаясь, что тот погибнет, сообщает УВД. В это время пожарные уже начали тушить пожар.





После ликвидации на полу в жилой комнате обнаружили труп 63-летнего хозяина дома. Огонь уничтожил кровлю дома, потолочные перекрытия и повредил имущество. Основная версия возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.