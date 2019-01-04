В Хойниках на пожаре в деревянном доме погиб пенсионер, его сын смог спастись — видео

  • 04 января 2019, 14:14
  • 778
  • 0


Пламя охватило строение на улице Пролетарской третьего января около 23.00.

К приезду спасателей крыша и дом внутри горели открытым огнем, в комнате, не тронутой пожаром, сотрудники МЧС обнаружили тело 64-летнего хозяина дома. Его взрослый сын смог спастись, покинув здание, сообщает Гомельское ОУ МЧС.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Хойники (230)

Метки: Происшествия (13650)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров



Canvas is not supported.