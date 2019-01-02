В Хойникском районе в первый день нового года горело два дома, есть пострадавшие — фото, видео
- 02 января 2019, 13:04
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Места: Хойники (229)
Метки: Происшествия (13631), Область (6354)
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