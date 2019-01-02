В Хойникском районе в первый день нового года горело два дома, есть пострадавшие — фото, видео

  • 02 января 2019, 13:04
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Первый день нового года спасатели работали не покладая рук. В Хойникском районе с интервалом в несколько часов горели два дома. К счастью, людей удалось спасти.

Первый пожар начался днем в одноэтажном многоквартирном доме в Хойниках. 65-летнего мужчину нашли на крыльце дома и доставили в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».




Спустя четыре часа горела кровля дома в деревне Судково. К приезду спасателей 35-летний хозяин был уже у соседей. С ожогами его госпитализировали в больницу.





Проводится проверка. В обоих случаях одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожаров — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, сообщили в МЧС.




gomel.today
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